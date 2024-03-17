Фиговый листок Путина 1 Леонид Невзлин

17.03.2024, 9:24

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Идет дискуссия, внутри какой мировой войны мы находимся.

10 лет назад в оккупированном Крыму проходили последние приготовления к так называемому референдуму. Путин отбирал у Украины полуостров, прикрывая наскоро состряпанным фиговым листочком голосования прямую насильственную аннексию территории соседнего государства — впервые такое происходило в Европе после Второй мировой войны на глазах у всего мира.

РФ нарушила нормы международного права и конституцию Украины, на это Запад не мог закрывать глаза и принялся осуждать Путина (во многом лишь на словах), конечно, были введены санкции, но все-таки эта агрессия воспринималась как некий локальный конфликт.

Цивилизованный мир и не самые глупые его граждане совершенно не хотели нарушать свой комфорт и признать, что на их глазах родился и укрепляется совершенно фантастический монстр. Что мафиозное государство, которое и многих на Западе щедро подкармливало взятками и подарками, все больше становится фашистским.

Теперь же под дулом автоматов людей заставляют голосовать за Путина на оккупированных украинских территориях. Идет дискуссия, внутри какой мировой войны мы находимся – Третьей или все-таки уже Четвертой. Самое лучшее, что мы сегодня можем сделать — это вспомнить, что мы делали 10 лет назад, как внутри себя отнеслись к захвату Крыма, какие действия потом предприняли. Что делали власти наших стран и что делают сейчас, чтобы не допустить подобного в дальнейшем. Сегодня важен каждый день, на осознание и рефлексии нет больше тех 8 лет, что прошли между февралем 2014 и февралем 2022.

Леонид Невзлин, «Телеграм»