Житель Гомеля решил поздравить сына и привел в многоэтажку лошадь 17.03.2024, 9:40

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Что было потом?

Как сообщает приближенный к силовикам телеграм-канал, видео того, как мужчина тянет в подъезд пятиэтажки коня, стало распространяться в социальных сетях 16 марта. После этого, к гомельчанину пришла милиция.

Выяснилось, что коня в подъезд заталкивал 50-летний выпивший мужчина. Он хотел сделать сюрприз на день рождения своему двухлетнему сыну.

В итоге мужчина затянул животное на второй этаж. Однако в квартиру лошадь так и не попала.

Как отмечает приближенный к силовикам телеграм-канал, его выгнала из дома жена. Пока мужчину не нашли. Что с животным, не сообщается.