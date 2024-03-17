Новая атака на Белгород: в городе раздались мощные взрывы 17.03.2024, 9:48

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Поднялся густой столб дыма и вспыхнул пожар.

В Белгороде утром 17 марта раздались мощные взрывы. После этого в небо начал подниматься столб густого черного дыма, вспыхнул пожар.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Перед этим местные власти предупреждали о «ракетной опасности», передает «24 Канал».

Подробности новой атаки

Утро 17 марта в Белгороде в очередной раз началось с сирен и взрывов. Так, местные власти предупредили о «ракетной опасности». Одновременно с сиренами начали раздаваться и взрывы.

После взрывов над городом начал подниматься дым. Сначала в сети опубликовали только столб густого черного дыма, а потом стало известно, что после взрывов вспыхнул пожар.

Стоит отметить, что накануне российские добровольцы неоднократно предупреждали, что будут наносить удары по военным объектам на территории Белгородской и Курской областей. Также они отмечали, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Местные телеграм-каналы пишут, что пожар вспыхнул в частном секторе. На месте уже работают все экстренные службы. Очевидно, в очередной раз разрушения в Белгороде вызвала российская ПВО. Минобороны РФ уже отчиталось, что сбило все снаряды с РСЗО Vampire и «Ураган».

Из публикации российского Минобороны становится понятно, что пожар возник в результате работы ПВО, однако оккупанты традиционно обвиняют во всем Украину.