«Жыве Беларусь!»: Шура из Би-2 спел песню с Ксенией Жук из Naviband 17.03.2024, 9:52

На концерт в Варшаве пришли тысячи белорусов.

16 марта в Варшаве прошел концерт Би-2, на который пришли тысячи беларусов. Песню «Мой рок-н-ролл» гитарист Шура (Александр Уман) исполнил вместе с Ксенией Жук из NaviBand.

Со сцены Шура рассказал, что написал эту песню в своем родном Бобруйске в 1988 году и попросил беларусов в зале поднять руки. Не меньше половины зрителей отреагировали. «Жыве Беларусь!» – прокричал в микрофон музыкант Би-2 и передал привет землякам. Зрители скандировали «Жыве Беларусь!» в ответ.

«Би-2» — рок-группа, образованная в 1988 году в Бобруйске. Основатели и бессменные участники — Шура Би-2 (гитара, вокал) и Лёва Би-2 (основной вокал). В 2023 году участники группы эмигрировали в Израиль. 25 января 2024 года группу Би-2 в полном составе задержала полиция Таиланда. Российский консул настоятельно требовал выдачи участников ансамбля в Россию. Благодаря вмешательству международных сил удалось не допустить их выдачи.