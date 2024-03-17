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Подросток из Жодино остановил товарный поезд

  • 17.03.2024, 10:41
Подросток из Жодино остановил товарный поезд

С помощью покрышки.

В Жодино милиция задержала 14-летнего школьника.

Как сообщает МВД Беларуси, он бросил автомобильную покрышку на железнодорожные пути.

Сообщение о том, что месту остановочными пунктами «Жодино — Южное» и «Барсуки» неизвестных сбросил на рельсы автомобильную покрышку поступило в Жодинский ГУВД вечером 9 марта. В это время по путям двигался товарный поезд. Из-за разъединения тормозных рукавов между вторым и третьим вагонами составу пришлось остановится.

Оперативники уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 14-летний житель Жодино. В отношении восьмиклассника возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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