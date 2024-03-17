Асимметричный аргумент 2 Юрий Вишневский, «Деловая столица»

17.03.2024, 10:47

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Горящие российские НПЗ — это не только красиво.

За последние два месяца украинские дроны регулярно атаковали НПЗ в европейской части России. Как минимум девять атак нанесли существенный ущерб производственным мощностям. Из них четыре атаки состоялись за последнюю неделю. Удары 12-13 марта, по оценке Bloomberg, поразили 12% нефтеперерабатывающих мощностей РФ.

Хронология украинского возмездия приведена в конце статьи, но сначала обсудим, в чем его смысл.

Непреодолимое преимущество

Удары по российским НПЗ — это альтернатива замораживанию войны. Или, если начнутся переговоры о конце войны, это способ максимально усилить нашу переговорную позицию.

На третьем году большой войны всем уже понятно, что это война на истощение. Россия считает (и не без оснований), что у нее ресурсов (в том числе людских) значительно больше, поэтому она продержится дольше.

И она терпеливо и спокойно ждет, когда Украина истощится. Или когда истощится готовность западных партнеров ежегодно оказывать Украине финансовую и военную помощь на десятки миллиардов долларов и евро.

Главный аргумент всех «миролюбивых советчиков», от Илона Маска до Виктора Орбана и от Си Цзиньпина до Реджепа Эрдогана, заключается в том, что Украина, дескать, все равно не сможет победить Россию. По их мнению, продолжение войны для Украины не имеет никакого смысла: в лучшем случае ни одна сторона уже не сможет сдвинуть линию фронта, в худшем — нас ждут новые территориальные потери. Поэтому единственный разумный вариант — заморозить войну и превратить линию фронта в демаркационную линию.

Однако боевые действия ведутся не только на линии фронта. Они ведутся и в тылу.

И вот тут у Украины есть преимущество по нескольким важным направлениям. Одно из них уже реализовано в достаточной мере, чтобы можно было говорить о впечатляющих результатах. Это — удары морскими дронами украинского производства по Черноморскому флоту РФ. Россияне, конечно, могли бы ответить нам ударами своих дронов по украинскому флоту, если бы у страны был свой флот. Но его нет. Поэтому Украина имеет в войне на Черном море непреодолимое преимущество. Мы обеспечили себе преимущество не в кораблях, а в уничтожении кораблей. «Бегство российского Черноморского флота из Крыма разрушает план Путина», — фиксирует наш успех американский еженедельник Newsweek.

Удары дронами украинского производства по российским НПЗ тоже дают Украине непреодолимое преимущество. Россияне, конечно, могли бы ответить ударами по украинским НПЗ, если бы они работали. Но в Украине почти все топливо импортное, поставщики и каналы поставок диверсифицированы.

И остается методично бить по российским НПЗ, пользуясь тем приятным обстоятельством, что львиная их доля находится в зоне достижимости наших ударных дронов. Причем ВСУ еще только учатся. Удары становятся все более мощными и точными, принуждая российские ТГ-каналы кручиниться: «Как видно из публичных материалов, удары приходятся точно в крекинговые установки. Это самое сложное и дорогое оборудование, к сожалению, западного производства, без которого НПЗ не работает. Как вы догадываетесь, сейчас заменить его очень сложно».

Есть основания надеяться, что серия атак получит еще более успешное продолжение. В медиа звучат предположения, что некоторые удары были особенно удачными благодаря применению усовершенствованных дронов — более мощных и умных. Но нужно учесть и огромный объем проведенной подготовительной работы.

«Перед запуском дронов идет серьезный этап разведки и сбора информации. Выявляются наиболее уязвимые части объекта. Планируются маршруты обхода ПВО. Это очень сложная операция и кропотливая работа профессионалов СБУ», — рассказал сайту «Факты. ICTV» секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко. Он подчеркнул, что последние удары — это часть общего замысла СБУ по уничтожению инфраструктуры врага. «Под прицелом СБУ будут и другие объекты россиян. Это успешное направление и пример асимметричной войны, — считает нардеп. — Удары по крупным НПЗ влияют на экономику России, на ее экспорт. Мы видим, что повышаются цены на топливо и внутри РФ».

Конечно, остановка НПЗ — это еще и большие экономические потери и недопоступления в бюджет. Правительство РФ уже с 1 марта запретило экспорт бензина. «В целях нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», — пояснил вице-премьер РФ Александр Новак. Он напомнил о приближении сезона повышенного спроса на топливо, связанного с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.

Таким образом, в ближайшие месяцы в РФ будет нарастать дефицит бензина и дизтоплива. И если украинские дроны помогут этой проблеме обостриться, то кризис может затронуть и другие сферы. Конечно, поставки топлива для армии будут в безусловном приоритете. Но обеспечиваться это будет за счет остальных отраслей. Дефицит топлива — это прекрасный способ сорвать посевную кампанию и, как следствие, снизить объемы российского экспорта зерновых — а это один из главных источников российских доходов, из которых финансируется война.

Наверное, Россия может превратиться из экспортера нефтепродуктов в импортера. Но для этого нужно еще найти поставщиков. Иран? Но он сам испытывает дефицит, и год назад начались поставки бензина и дизтоплива в Иран из России по железной дороге через Казахстан и Туркменистан. Китай? Тогда транспортное плечо будет еще длиннее.

Даже если на линии фронта установится патовая ситуация, ВСУ могут методично наносить ущерб российским НПЗ. Конечно, есть и другие перспективные объекты для ударов на российской территории. Но НПЗ все-таки имеют особую привлекательность благодаря своей взрывоопасности. Когда они горят — это не только красиво, но и убедительно. Россияне наглядно видят цену войны, а в мозгах западных партнеров формируется прекрасный образ российского будущего: страна-бензоколонка обязана сгореть.

Хронология украинского возмездия

21 января на НПЗ «Новатек» в порту Усть-Луга в Ленинградской области в результате атаки БПЛА поврежден комплекс по фракционированию конденсата. Этот комплекс получает около 7 млн т газового конденсата в год для переработки в нефтепродукты. Завод смог восстановить переработку 11 февраля, спустя три недели после пожара.

25 января Туапсинский НПЗ в Краснодарском крае остановил работу после атаки БПЛА. Работу предприятия, которое перерабатывает ежегодно до 9 млн т нефти, парализовало после пожара, в результате которого сгорела вакуумная установка. Завод до сих пор не смог возобновить производство.

31 января на НПЗ «Невский мазут» в Петербурге в результате атаки БПЛА произошел пожар. В сети появилось видео с разрушенными зданиями, грузовиками и цистернами на территории завода.

3 февраля на заводе «Лукойл-Волгограднефтепереработка» в результате атаки БПЛА произошел пожар, повреждена установка первичной переработки мощностью 3,5 млн т в год (вторая по мощности на НПЗ). Суммарная мощность завода 14,8 млн т переработки нефти в год.

9 февраля на Ильском НПЗ в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА произошел пожар. Мощность завода 6,6 млн т переработки нефти в год.

12 марта на НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в результате атаки БПЛА вышла из строя установка каталитического крекинга, которая обеспечивала больше 50% производства завода. Для ремонта необходимы импортные детали, поставки которых запрещены санкциями, сроки возобновления работы неизвестны. Таких установок на этом предприятии только две. Причем первая вышла из строя 4 января из-за поломки компрессионного оборудования. Для ее починки необходимо заказать западные комплектующие, а этой возможности также нет. Таким образом, констатирует Defence Express, атака 12 марта вполне может окончательно «прибить» этот завод. Ранее этот НПЗ, по данным Reuters, перерабатывал около 15,8 млн т нефти (5,8% от общего объема переработки в стране) и производил около 4,9 млн т бензина (11% всего выпускаемого в России бензина) в год.

13 марта Новошахтинский завод нефтепродуктов в Ростовской области приостановил работу после атаки БПЛА. Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов подчеркнул, что это военный объект, который снабжал российскую армию топливом. Последствием остановки станут срывы некоторых планов РФ и дополнительное время для Украины, сказал Юсов. Завод является крупнейшим поставщиком топлива на юге России. В 2023 году он принял на переработку более 4,8 млн т нефти.

13 марта на Рязанском НПЗ в результате атаки БПЛА повреждены две из четырех установок первичной переработки нефти. Они составляли более 70% суммарной мощности первичной переработки на предприятии. Российские ТГ-каналы пишут, что последствия могут быть очень серьезными и скажутся в виде дефицита бензина в московском регионе. По данным Reuters, в 2023 году этот завод переработал 12,67 млн т нефти, что составило 4,6% от общей нефтепереработки в России.

15 марта НПЗ «Первый завод» в Калужской области был атакован БПЛА. В результате повреждено технологическое оборудование, вспыхнул пожар.

Причем эффект от ударов накапливается. Темпы нанесения ущерба явно выше, чем темпы ремонта. Поскольку дроны обычно работают ночью, то украинцы уже привыкают, просыпаясь, первым делом спрашивать: и что там у москалей сгорело на этот раз?

Поэтому — продолжение следует.

Юрий Вишневский, «Деловая столица»