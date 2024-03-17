«Поехали отсюда»: россияне взвыли из-за взрывов и пожара в аэропорту «Домодедово» 3 17.03.2024, 11:06

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Местные жители массово публикуют кадры налета БПЛА.

В ночь на 17 марта неизвестные беспилотники снова атаковали московский аэропорт «Домодедово». Местные уже массово публикуют кадры ночного налета БПЛА, передает «24 Канал».

Отметим, что мэр Москвы после атаки заявил о «сбитии» двух беспилотников в районе аэропорта.

Подробности атака на московский аэропорт

Ночью жителям российского города Домодедово в очередной раз было неспокойно. Отмечается, что несколько беспилотников атаковали местный аэропорт. Там возник пожар.

Местные жители массово публикуют кадры ночного налета БПЛА.

На некоторых из них хорошо слышен характерный звук беспилотников. Однако даже когда дрон уже близко, россияне не спешат в укрытие, наоборот, они снимают до последнего. Только когда беспилотник достиг своей цели, от них можно услышать: «Поехали отсюда».