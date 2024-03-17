«Я все еще продаю цветы во сне» 17.03.2024, 11:15

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Удалось ли выйти в плюс белорусской семье, которая вложилась в выращивание семи тысяч тюльпанов?

Накануне 8 марта СМИ написали о семье из Воложина, которая вырастила у себя дома на продажу аж 7 тысяч тюльпанов. Эта история вызвала ажиотаж в социальных сетях. В тиктоке видео, где рассказывалось об эксперименте, набрало почти 500 тысяч просмотров и более 220 комментариев. После праздников издание Kraj.by снова встретилось с Константином и Еленой Зарубежновыми, чтобы узнать, стоила ли овчинка выделки.

Многие пользователи достаточно тепло отзывались о задумке семьи и писали слова поддержки. Однако среди комментаторов были и те, кто иронично пытались подсчитать потенциальную выручку или пророчили, что пара не сможет продать такое количество цветов и снизить цену до 30 копеек. Кто же был в конце концов прав?

Пара выглядит немного уставшей. Еще бы — все предпраздничные дни и 8 марта они спали всего по 3 часа в сутки. На вопрос, как успехи с продажами, Константин и Елена радостно отвечают, что их расходы окупились. Почти все цветы удалось продать. Всего у них было две точки продажи — в Воложине и Минске.

«Часть тюльпанов мы реализовали в столице самостоятельно, часть отдали оптом моему брату, и он продавал их в Воложине. Людей в комментариях очень интересовало, заплатили ли мы налоги. Конечно, все было официально, с налогом и необходимыми документами», — делится Константин.

Пара отмечает, что у них изначально не было цели «срубить бабла» на цветах, ими двигали любопытство и азарт.

«Из семи тысяч цветов мы продали практически все, у нас осталось буквально пару сотен, которые и после 8 марта еще продавали желающим. Это очень хороший результат, ведь изначально мы переживали, что удастся продать совсем маленькое количество», — добавляет Елена.

Опасения семьи Зарубежновых не подтвердились. Реклама в инстаграме, а также видео, которое завирусилось в тиктоке, в разы увеличили количество потенциальных покупателей. Некоторые специально искали именно их точку продажи и подходили со словами: «О, вы же те самые люди, мы видели вас в интернете. Будем покупать только у вас».

«Было неожиданно и приятно. Также мы получили много поддержки и теплых слов, как вживую, так и в интернете. Не думали, что это будет так воспринято аудиторией. Люди в Беларуси как одна большая семья, все свои, родные», — отмечает Елена.

Но и без ложки дегтя в комментариях не обошлось.

«Мне лично было смешно, когда в интернете люди считали нашу потенциальную выручку и откуда-то взяли цифру в 28 тысяч рублей. На самом деле оно так не работает. Во-первых, часть тюльпанов мы отдали оптом, потому что реализовать 7 тысяч цветов из одной точки продажи невозможно даже в Минске.

Также цены у нас были ниже, чем у многих продавцов. На первой стадии предзаказов наши тюльпаны стоили от 2,7 до 3 рублей. 6, 7 и 8 марта мы продавали их по 3,5 рубля. В Минске некоторые продавцы и по 5 рублей за цветок просили. Так что ни о каких 28 тысячах речь не идет», — подчеркивают Зарубежновы.

«Еще люди, видимо, забыли, что это огромный труд. За этот период мы устали ужасно. Спали по 3 часа в сутки, все остальное время были на ногах. Помимо реализации, у нас в эти дни шла срезка более поздних сортов. В 19-20 часов мы возвращались домой и потом до часу ночи срезали цветы, упаковывали. А в 4 утра уже снова надо было вставать – и все по новой. На двоих это очень большой объем работ. Я до сих пор продаю тюльпаны во сне», — смеется Елена.

Тем не менее, семья очень рада, что в целом все прошло успешно и их многомесячная работа не пропала даром.

«Мы хотели бы выразить благодарность людям, которые нас поддерживали и верили в нас. В первую очередь, нашим родителям, а также тете Елены — без нее у нас бы ничего не получилось. Спасибо моему брату и остальным близким. И, конечно, искренняя благодарность всем, кто покупал у нас тюльпаны. Спасибо, что выбрали нас», — с улыбкой сказал Константин.

Семья планирует немного отдохнуть от такого активного ритма последних недель и двигаться дальше:

«Это однозначно был риск, и приятно, что удалось отбить свои вложения. О конкретных планах на следующий год пока говорить рано, но мы решили, что будем пытаться снова».