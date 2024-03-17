СМИ: Макрон собрался в Украину 17.03.2024, 11:20

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Стали известны детали визита.

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Украину в скором времени; конкретная дата не раскрывается. В рамках визита между Киевом и Парижем будут подписаны некие документы.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины, дипломатический советник президента Украины Игорь Жовква. Он прокомментировал запланированную поездку французского лидера в эфире «Єдиних новин».

«Подтвержден был уже в ближайшее время визит господина Макрона в Украину, и этот визит будет важным», – сказал сотрудник Офиса президента Украины.

Комментируя возможность отправки на нашу территорию иностранных военных, Жовква заявил: «На сегодняшний день мы не говорим о Вооруженных силах Франции или других стран на территории Украины по одной причине: для этого нужно соответствующее решение. Все эти страны являются членами НАТО».

Однако, если Запад не будет объединен и агрессия РФ расширится, придется принимать коллегиальное решение об участии войск Североатлантического альянса в войне, сказал Жовква.

Макрон в интервью украинским журналистам

В свою очередь в интервью, которое транслировалось «Єдиними новинами» 16 марта, президент Франции пообещал, что обязательно совершит визит в Украину. Поездка будет означать «сильный посыл» и «новые направления сотрудничества».

«Я обсуждал это (визит в Украину. – Ред.) с президентом Зеленским. Совершенно искренне вам скажу – я обязательно приеду. У меня есть правило: чтобы мой визит был как можно более полезным для Украины. И именно так мы всегда договаривались и поступали с президентом Зеленским», – сказал Макрон.

Напомним: французский глава анонсировал свой визит еще 17 января. Планировалось, что он приедет в феврале, однако мероприятия отложили из соображений безопасности. Politico заявляло, что французский президент трижды отменял поездку, потому что хочет приехать с «ощутимыми результатами» помощи Киеву.