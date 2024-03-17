В Беларуси резко выросло число районов, где ограничили посещение лесов 17.03.2024, 11:31

1,438

Всего за одни сутки.

Всего за сутки число регионов Беларуси, где действуют ограничения на посещение лесов, выросло более чем в шесть раз. По состоянию на утро воскресенья, 17 марта, подобные ограничения местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами ввели в 19 районах страны.

В каких районах действуют ограничения на посещение лесов?

Как следует из обновленной интерактивной карты Министерства лесного хозяйства, ограничительные меры не затронули только Гродненскую область, во всех остальных есть как минимум по одному району, где ограничили посещение лесов.

Так, в Брестской области класс пожарной опасности вырос до III уровня в Каменецком районе, в Гомельской области — в Октябрьском и Речицком районах, в Витебской области — в Витебском и Лепельском районах.

В Минской области к Пуховичскому и Березинскому районам, где ограничения на посещение лесов ввели накануне, добавились еще три — Солигорский, Червенский и Борисовский.

Больше всего ограничений — в 9 из 21 районов — сейчас действует в Могилевской области:

Белыничском,

Бобруйском,

Быховском,

Глусском,

Кировском,

Кличевском,

Круглянском,

Могилевском,

Осиповичском.

Следить за актуальной информацией об ограничениях и запретах на посещение лесов можно по интерактивной карте на официальном сайте Минлесхоза по ссылке.

Что запрещено делать в лесу при ограничениях и какое наказание грозит белорусам при нарушениях?

Ограничения и запреты на посещение лесов (равно как и решение об их отмене) в Беларуси вводят местные власти по согласованию с МЧС и лесхозами, исходя из погодных условий. В частности, при III классе пожарной опасности посещения лесов ограничивают, а именно:

запрещают въезжать на территорию лесного фонда на транспортных средствах;

запрещают разводить костры и использовать открытый огонь на территории лесного фонда;

запрещают проводить там массовые мероприятия.

При этом для прогулок, а также для сбора грибов, ягод и прочих «лесных даров» леса остаются открыты.

Что касается наказания за нарушения действующих запретов и ограничений Минлесхоза, за них в Беларуси предусмотрены немалые штрафы:

по части 1 статьи 16.21, за «нарушение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах или на торфяниках» — 12 базовых величин (сейчас 480 рублей),

по части 2 той же статьи — в случае уничтожения или повреждения леса либо торфяника — до 30 базовых (1200 рублей).