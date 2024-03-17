«В среднем в месяц удается зарабатывать от 1500 рублей» 2 17.03.2024, 12:02

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Белоруска ушла из банковской сферы, чтобы создавать валяную одежду.

9 лет назад Юлия Чернякович решила завершить карьеру аудитора и основала собственный бренд валяной одежды Mole. Вещи создаются полностью вручную из овечьей шерсти с помощью воды и мыла. Изделия покупают не только в Беларуси, но и заказывают из Австралии, США, Казахстана, России и других стран.

Myfin.by поговорил с героиней, чтобы узнать, как успешно уйти из найма и зарабатывать на любимом деле.

«Ушла в декрет и больше не возвращалась»

– В 2011 году я окончила БГЭУ по специальности «Банковское дело», проработала почти год в аудите и ушла в декрет. Больше в сферу экономики я не возвращалась. В один момент мне стала неинтересна моя работа, хотя все получалось неплохо. Да и вуз выбирала самостоятельно, и со специальностью определилась за несколько лет до поступления. После окончания БГЭУ сразу же поступило несколько предложений по работе… Но декретный отпуск все изменил, и я очень этому рада.

Я с детства, как и многие девочки, любила творчество: вязала, шила, вышивала, плела из бисера, но с войлоком знакома не была. Впервые увидела валяные изделия, когда уже училась в университете. Однажды зашла в магазин, в котором продавались изделия местных мастеров.

И тогда впервые попались на глаза валяные аксессуары: серьги, бусы, сумочки. Это были необычные изделия, поэтому стала интересоваться, как же они создаются. Уже тогда всю информацию можно было найти в интернете. Спустя какое-то время была куплена шерсть, иглы для сухого валяния – и процесс пошел. Мелкие аксессуары (заколки, серьги, брошки) дарила родственникам и одногруппницам.

Когда в декретном отпуске дочка подросла (в 2014 году), появилось свободное время. И тут мне совсем случайно в метро попалась рекламная листовка о наборе на курсы народных ремесел в БНТУ. Направлений было много, я выбрала два: валяние шерсти и обработка кожаных изделий. Длились занятия с сентября по июнь (один раз в неделю). Курсы, конечно, дали основы и понимание процесса, но изделия мы там делали мелкие (варежки, шарфы, шапки). А вот одежду училась делать самостоятельно и по мастер-классам в интернете.

Мне очень нравился этот процесс: делала сумки, тапочки, шапки, палантины, платья, жакеты. Так накопилось около двух десятков изделий, и в 2015 году я пошла на свой первый маркет – предновогодний «Чароўны млын». Конечно же, предварительно сходила в налоговую и зарегистрировалась в качестве ремесленницы. Было очень волнительно: как оценят мои изделия, что скажут посетители, понравятся ли хоть кому-то мои работы. Но волновалась зря – все прошло отлично.

И вот тогда, с 2015 года, началась моя творческая деятельность: выставки, заказы, совместные проекты с другими ремесленниками.

На тот момент в Беларуси было очень много мастеров по войлоку, но со временем они стали потихоньку отходить от этой деятельности. А я, наоборот, стала искать себя. В итоге перестала делать аксессуары и занялась только созданием одежды из войлока. Когда участвовать в маркетах начала регулярно, встал вопрос о создании бренда: необходимо было придумать название, логотип, дизайн. Времени на это ушло немало.

«Работаю дома, ведь ребенку всего 8 месяцев»

Чем же конкретно я занимаюсь? Валяная одежда создается полностью вручную из овечьей шерсти с помощью воды и мыла. Состриженные кудри овечки моются, чешутся, красятся в различные цвета (все это делается на фабриках или можно изготовить в домашних условиях), потом мастер специальным образом раскладывает эту шерсть, мочит мыльным раствором, накрывает пленкой, закатывает в рулон и катает. Под воздействием воды и мыла чешуйки на шерсти раскрываются, цепляются между собой, и получается единое полотно, а точнее – готовое изделие, причем абсолютно бесшовное.

Стоит отметить, что это большая физическая нагрузка: нужно стоять, делать раскладку, потом валять. И все необходимо делать стоя над столом. Если изделие сложное, то в процессе изготовления очень устаешь. Работаю я дома, а не в мастерской, так как моему младшему ребенку всего 8 месяцев.

«Цель – сделать войлок популярным»

Немаловажным в моей работе является выбор материалов. Их приобретаю в специализированных магазинах, где продается шерсть для валяния. Иногда заказываю в России или Латвии. При создании валяных изделий также могут использоваться шелковые ткани и различные волокна: шелка, крапивы, льна, хлопка.

На конкурентов я смотрела и делала все не так, как у них. Мастеров в Беларуси сейчас стало гораздо меньше по сравнению с тем временем, когда я начинала. Моя цель – вывести войлок на новый уровень, сделать популярными такие изделия, показать, что они тоже могут быть стильными и трендовыми. Спросите человека о валянии, и 99% опрошенных сразу представят валенки или банные шапки, но никак не модную вещь.

«В месяц зарабатываю от 1500 рублей»

Конечно же, любому бизнесу нужны деньги на старте. Началом своего дела я считаю выход на первую выставку. Для этого нужен был ассортимент (около 15 единиц). Расскажу о первых расходах:

материалы (шерсть, волокна) – 500 руб.;

стол-книга – 300 руб.;

вспомогательные материалы (пленка, подложка под ламинат, труба, мыло) – 100 руб.;

выставочное оборудование (рейлы, зеркало, декор) – 400 руб.;

участие в выставке – 400 руб.;

разработка логотипа, визитки, вывеска, пакеты – 400 руб.

В итоге стартовый капитал составил около 2100 руб.

Сейчас средний чек на одно изделие – 320 руб. В среднем в месяц удается зарабатывать от 1500 руб. Около 30–40% приходится на расходы (налоги, материалы, участие в маркетах, реклама), и чистого заработка остается 60–70%.

Мои изделия уже есть в Австралии, во многих европейских странах, в США, России, Казахстане. А вот нарисовать портрет покупателя сложно – это абсолютно разные люди, которые ценят ручной труд.

Наиболее удачное продвижение сейчас – это реклама в Instagram. В месяц трачу на нее около 100$. Также доход приносит участие в ярмарках и маркетах. И еще один способ продаж – отдаю свои изделия на реализацию в магазин, где представлена одежда и других белорусских дизайнеров.

«Когда идет подготовка к маркету, все остальные сферы сразу проседают»

До 2023 года я была ремесленницей. Однако после нововведений в законодательстве перерегистрировалась в физическое лицо с уплатой НПД. Делаю все сама, помощников в создании изделий у меня нет. Однако мне помогает семья в другом плане – в быту.

Когда идет подготовка к маркету, все остальные сферы у меня сразу проседают: с детьми надо погулять, забрать из садика, поиграть (у нас их трое). Поэтому на помощь приходит муж и мои родители. Супруг также может, например, отправить посылки или съездить за материалами. У него свой бизнес, поэтому есть возможность сорваться в любое время, чтобы помочь мне.

«Без самодисциплины в бизнесе никак»

Бизнесу я уделяю много времени: рабочий день начинается в 6:00, а заканчивается в 23:00 с перерывами на сбор старших детей в сад и школу, кормление, укладывание спать, игру и прогулки с младшей доченькой. Если ничего не сделаю за сутки (это бывает очень редко), кажется, что день прожит зря. На самом деле мне просто очень нравится то, чем я занимаюсь. Ну и, конечно, должна быть самодисциплина. Когда работаешь на себя, без нее никак.

Правда, случаются и не очень приятные ситуации. Главная ошибка на старте бизнеса, которую совершала, касается предоплаты. Если изделие создается под заказ, всегда нужно ее брать. Не обязательно полную, но хотя бы на материалы. Потому что, к сожалению, заказчики встречаются недобросовестные. Правда, стоит признаться, что до сих пор иногда совершаю эту ошибку.

«Было много маркетов, которые проходили в ноль»

Как и у любого предпринимателя, на начальном этапе ведения бизнеса было несколько сложностей: найти своего покупателя и выбрать именно то направление, которое будет пользоваться спросом. Одно дело, когда совмещаешь творческое дело и основную работу, а другое – когда уходишь из найма. Мне понадобилось несколько лет, чтобы полностью для себя решить эти вопросы.

Несмотря на то что мое дело «выстрелило» не так быстро, как хотелось бы, я ни разу не сталкивалась с мнением, что занимаюсь чем-то несерьезным. Было много маркетов, которые проходили в ноль. Однако ни муж, ни родители никогда не говорили, что я зря трачу время. За это им большое спасибо. Они меня всегда поддерживали. Сейчас я считаю, что у меня все получилось.

На ближайшее будущее планы большие: хочу открыть собственный шоурум с мастерской и зоной для мастер-классов, а также обязательно сделать свой сайт! Возможно, также сменю ОПФ и найму сотрудников.