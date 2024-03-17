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«Лариса, я в Авдеевке! В квартирах все есть, даже телевизоры»

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  • 17.03.2024, 12:19
  • 5,960
«Лариса, я в Авдеевке! В квартирах все есть, даже телевизоры»

Мародер из армии РФ похвастался видео.

В Сети появилось видео, на котором российский мародер из армии РФ, радуясь захвату развалин Авдеевки, говорит о намерении грабить оставшееся в квартирах имущество погибших и уехавших из города местных жителей.

Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

Российские военные сами записывают видео из захваченного города на фоне полуразрушенных домов, в которых до сих пор остается имущество местных жителей.

Россияне уже начали ходить по домам, взламывая двери и грабя имущество уехавших украинцев.

Оккупанты даже не пытаются скрывать свои намерения и радость, что добрались до возможности вынести чужое имущество и отправить домой в Россию.

На одном из видео фиксируется момент, когда один из военных обращается к своей жене: «Лариса, я в Авдеевке! Тут, в этих домах, все есть: телевизоры, чего только нету! Только надо электричку какую-то грузовую и вывозить отсюда!».

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