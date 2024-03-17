«Лариса, я в Авдеевке! В квартирах все есть, даже телевизоры»11
- 17.03.2024, 12:19
- 5,960
Мародер из армии РФ похвастался видео.
В Сети появилось видео, на котором российский мародер из армии РФ, радуясь захвату развалин Авдеевки, говорит о намерении грабить оставшееся в квартирах имущество погибших и уехавших из города местных жителей.
Видео опубликовал украинский журналист Денис Казанский.
Российские военные сами записывают видео из захваченного города на фоне полуразрушенных домов, в которых до сих пор остается имущество местных жителей.
Россияне уже начали ходить по домам, взламывая двери и грабя имущество уехавших украинцев.
Оккупанты даже не пытаются скрывать свои намерения и радость, что добрались до возможности вынести чужое имущество и отправить домой в Россию.
На одном из видео фиксируется момент, когда один из военных обращается к своей жене: «Лариса, я в Авдеевке! Тут, в этих домах, все есть: телевизоры, чего только нету! Только надо электричку какую-то грузовую и вывозить отсюда!».