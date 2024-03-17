Умер известный украинский политик Геннадий Москаль 1 17.03.2024, 12:36

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Геннадий Москаль

Фото: lb.ua

Ему было 73 года.

Украинский политик Геннадий Москаль скончался после тяжелой болезни. Ему было 73 года.

Об этом 17 марта сообщил украинский нардеп Николай Княжицкий. «После тяжелой болезни умер Геннадий Москаль. Вечная память. Соболезнование семье. Он занимал много государственных должностей, был настоящим патриотом и человеком талантливым», – написал он в Facebook.

Княжицкий отметил, что во время Евромайдана именно Геннадий Москаль предупреждал журналистов о планируемых нападениях на новый канал Майдана, а впоследствии обнародовал планы власти Виктора Януковича на уничтожение патриотических медиа.

Кем был Геннадий Москаль

Геннадий Геннадьевич Москаль – украинский политик и юрист, генерал-лейтенант милиции, бывший глава Закарпатской ОГА, кандидат юридических наук (2002), доцент (2005), депутат Верховной Рады VI и VII созывов.

В 2011-2013 входил в состав политической партии «Фронт Змін», однако после ее вливания в «Батьківщину» перешел в новую партию, получив место в политсовете «Батьківщини».

С декабря 2012 года – первый заместитель главы комитета по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Руководитель Луганской областной военно-гражданской администрации с 5 марта 2015 года. С 15 июля 2015 по 11 июня 2019 – снова председатель Закарпатской ОГА.