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Чей ты, Шаман?

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 17.03.2024, 12:51
  • 6,008
Чей ты, Шаман?

Cделал он это как-то подозрительно.

На камеру проголосовал Ярослав Дронов (Шаман). Но сделал он это как-то подозрительно.

Сперва отказался говорить, за кого поставил галочку. Потом тщательно свернул бюллетень, дабы никто не подсмотрел. Да еще и пришел в первую половину дня 17 марта.

Может, это просто эффект контраста с откровениями других верноподданных. А может, сохраняется постэффект из-за песни «Живой».

Телеграм-канал «День опричника»

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