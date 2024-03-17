Чей ты, Шаман?5
- Телеграм-канал «День опричника»
- 17.03.2024, 12:51
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Cделал он это как-то подозрительно.
На камеру проголосовал Ярослав Дронов (Шаман). Но сделал он это как-то подозрительно.
Сперва отказался говорить, за кого поставил галочку. Потом тщательно свернул бюллетень, дабы никто не подсмотрел. Да еще и пришел в первую половину дня 17 марта.
Может, это просто эффект контраста с откровениями других верноподданных. А может, сохраняется постэффект из-за песни «Живой».
Телеграм-канал «День опричника»