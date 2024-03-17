Андрей Санников: В Беларуси снова «выстрелят» две вещи 17.03.2024, 12:59

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Андрей Санников

Это в обществе живо и будет востребовано.

8 марта лидер гражданской кампании «Европейская Беларусь», кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года Андрей Санников отметил 70-летний юбилей.

В интервью Charter97.org политик рассказал о первом народном восстании против режима Лукашенко в Беларуси и назвал два фактора, которые снова сработают.

— В чем было значение кампании 2010 года для вас и для Беларуси?

— Это было народное восстание, на мой взгляд.

Ее значение в том, что именно тогда началось движение к революции. Раньше, на выборах 2001 и 2006 года, люди не особо «включались». То есть, был такой подход: наблюдать со стороны за деятельностью оппозиции и ждать, пассивно ждать. Если что-то получится — ну, хорошо, будем приветствовать. Если не получится — по крайней мере, мы не подставились и не будем в опасности при этой системе.

В 2010 году же произошло полное вовлечение людей. Они активно принимали участие во всей кампании и это было видно. Ведь очереди для того, чтобы поставить подпись, начались не в 2020 году. Они начались в 2010 году, когда люди выстраивались в огромные цепочки. Власти чинили всякие препоны, но, тем не менее, собирались полные залы — на встречи с нашей командой, подчеркну, потому что мы были явными лидерами, что и показали последующие события.

После выборов мне пришлось почти два года провести в тюрьме. Но об этом вы можете прочесть в моей книге «Белорусская Американка или выборы при диктатуре».

Я бы отметил два момента. Первое: кампания 2010 года— это начало подготовки к революции.А второе — это появление той мощнейшей белорусской солидарности, которую мы наблюдаем до сих пор, несмотря на репрессии. Потому что именно в 2010, 2011 и 2012 году стали образовываться цепочки солидарности, и люди демонстрировали самые удивительные качества, оказывая помощь тем, кто пострадал, тем, кто сидел, и их семьям. Я по своей семье знаю, как опекали Даньку, нашего с Ириной Халип сына, которого пытались похитить и сдать в приют.

Вот эти две вещи крайне важны — и они выстрелили в 2020 году. Лукашенко опять удалось задушить протесты, но, я думаю, все это в обществе живо и будет востребовано.

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