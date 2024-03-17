ГУБОПиК полностью разгромил квартиру анархиста Романа Халилова 17.03.2024, 13:16

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Его мать недавно приговорили к трем годам «химии» за политику.

Сотрудники ГУБОПиК по Витебской области пришли в квартиру анархиста Романа Халилова и го матери в Полоцке. Силовики вскрыли ее и устроили погром и сняли результаты на видео.

Его публикует телеграм-канал, связанный с ГУБОПиК. Напомним, сам анархист покинул Беларусь в 2019 году. Его мать приговорили к трем годам «химии». Правозащитники признали ее политзаключенной.

Силовики с издевкой называют свою рубрику «Квартирный вопрос». Они изменили хронологию событий и сначала показали разгромленную квартиру Халилова. На видео видно, что гупопиковцы выбросили на пол все вещи из шкафов, выломали дверцы мебели, перевернули диван. А в конце показали кадры того, как выглядела квартира до их прихода. И заявили, что они якобы «прибрались».

Перед тем, как показать разгром квартиры, ГУБОПиК обнародовали интимные кадры мужчины, из которых становится понятно, что, скорее всего, в его квартире была установлена скрытая камера (еще до его отъезда).

Напомним, Роман Халилов был вынужден покинуть Беларусь в 2019 году. Он уехал в Украину, затем — в Польшу, где стал тестировщиком. В начале октября 2021 за создание группы «Революционное действие» (в которой состоял и Халилов) силовики завели больше десятка уголовных дел. Процесс был закрытым, материалы уголовных дел занимали 16 томов, рассмотрение длилось четыре месяца.

На скамье подсудимых оказались десять человек — среди которых Александр Францкевич (получил 17 лет лишения свободы), Ахикиро Гаевский-Ханада — (16 лет), Марфа Рабкова (15 лет), Алексей Головко (12 лет), Павел Шпетный, Никита Дранец, Александр Козлянко и Андрей Чепюк (все трое — по шесть лет), Андрей Марач и Даниил Чуль (по пять лет).

Романа на тот момент не судили, так как в стране еще не было заочных судов (специального производства).

В октябре 2021 год в отношении Халилова завели еще одно уголовное дело — по ч. 3 ст. 130 УК (Действия, направленные на возбуждение социальной вражды и розни по признакам иной социальной принадлежности).

А 26 ноября 2021 года силовики задержали маму Халилова Гаянэ Ахтиян. Видео обыска с надписью «родители в ответе за своих детей» появилось в одном из телеграм-каналов. На нем мама анархиста, стоит на коленях, а в конце ролика предстает в уже традиционном для задержанных «покаятельном» виде. Сначала женщину задержали и дали 10 суток административного ареста за неповиновение, а затем завели уголовное дело по части 1 статьи 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

В суде Фрунзенского района Минска ее приговорили к трем годам «химии». Судья Алена Бушева признала ее виновной по ч.1 ст. 342 УК (Активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок). После почти четырех с половиной месяцев в СИЗО-1 женщину освободили в зале суда до направления в исправительное учреждение.