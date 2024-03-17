Видеохит: Красноголовый дятел дал отпор скворцу 17.03.2024, 13:35

Интересный момент из жизни пернатых запечатлели в штате Мичиган.

Фотограф птиц Эмили Торнга (Emily Tornga) во время прогулки запечатлела интересный момент из жизни пернатых в американском штате Мичиган.

Красноголовый дятел (Melanerpes erythrocephalus) обнаружил в своем дупле нежелательного гостя — обыкновенного скворца (Sturnus vulgaris) — и буквально выдернул и выгнал захватчика.

По словам исследователей, обычно именно скворцы ведут себя очень агрессивно при захвате гнезд. Они нападают на других птиц и могут даже убить птенцов и взрослых особей, чтобы занять их дом. Однако в этот раз скворцу попался своенравный дятел.