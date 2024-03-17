Макрон пообещал «конкретные решения» во время визита в Украину 2 17.03.2024, 13:43

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Президент Франции озвучил свое главное правило.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что обязательно посетит Украину, когда будут готовы «конкретные предложения и конкретные решения», а его визит будет означать «сильный посыл и новые направления в сотрудничестве».

Об этом он сказал в интервью украинским СМИ.

«Абсолютно искренне вам скажу – я обязательно приеду. У меня есть правило: чтобы мой визит был полезнее для Украины... Я приеду в Украину с конкретными предложениями, конкретными решениями», – сказал он.

Макрон добавил, что его визит будет означать «сильный посыл и новые направления сотрудничества».

Ранее в Елисейском дворце объявили, что президент Франции посетит Украину в ближайшие недели.