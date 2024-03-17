«Это ни с чем не сравнимое удовольствие — забраться на самую высокую точку и выпить там чашечку кофе» 4 17.03.2024, 13:53

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Белоруска работает дальнобойщицей и собирает миллионы просмотров в «Инстаграм».

Александра Сушинская из Витебска говорит, что когда-нибудь напишет книгу про быт дальнобойщиков. Ведь историй и эмоций от пережитого за три с половиной года работы в дальнобое накопилось столько, что хватит не на одну остросюжетную повесть!

Но пока дальнобойщица наполняет ими свою страничку в «Инстаграме», собирая миллионы просмотров и тысячи лайков.

Рассказ Александры про будни дальнобоя публикует av.by.

— До того как сесть за руль фуры, много лет трудилась в офисе менеджером по продажам полиграфического оборудования, — начинает свой рассказ девушка. — О работе водителем никогда не задумывалась. И, признаться, не было возможности понять, что мне это нравится…

Любовь к дороге белоруска почувствовала в полной мере после… развода! В то время Але пришлось ездить на дальние расстояния, при этом она продолжала работать в офисе.

— Я уже тогда понимала, что надо что-то менять в жизни, а найти себя было очень трудно. Примеряла разные роли, но все было не то еще на стадии представления, — вспоминает девушка.

— Идея пойти в дальнобой мелькнула молнией! В один прекрасный день я, как обычно, скучала в офисе. К нам приехал клиент, который сказал, что решил уйти работать на фуру. Наверное, эти слова были произнесены в самое подходящее для меня время — пазл в голове сложился моментально. Я, ничего не зная толком о таком занятии, просто почувствовала: это именно то, что мне надо. В тот же день записалась на обучение по категории Е. И желание быть причастной к миру больших машин разгоралось все больше и больше. Я видела вокруг только грузовики, которые притягивали меня как магнитом.

Правда, после получения девушкой нужной категории ни одна белорусская фирма не хотела брать ее на работу. Причина — отсутствие опыта. Несговорчивые работодатели предлагали самой найти наставника. Отказов, вспоминает Аля, было очень много…

— А вместе с ними и разочарований, надо признаться. При этом я тратила все деньги на дополнительные уроки, чтобы научиться как следует водить грузовик. Помню, просто ездила по паркингам с просьбой обучить… Сейчас понимаю, какими глазами на меня смотрели водители!

Чуть позже девушке удалось устроиться в витебскую фирму на испытательный срок. И первую рабочую поездку белоруска совершила в Москву.

— Сказать, что было страшно, — не сказать ничего! Мозг ежеминутно мне говорил, что я дура и надо остановиться. Тело трясло. Но я понимала: если сейчас не поеду, это будет конец, — вспоминает Аля. — В ту поездку мне помогали очень многие люди. Я до сих пор помню ее в мелочах. Как боялась повернуть и повредить соседний прицеп, как долго парковалась к рампе и несколько человек смотрели, чтобы я ничего не зацепила. Как заехала не туда и боялась порвать шланги, как не умела крепить груз. И постоянно мне помогали водители, грузчики, обычные прохожие и даже транспортная инспекция!

Аля хоть и справилась с поездкой, но работать в той компании не осталась. Белоруска признается: хотела в Европу, на хорошие дороги, и на рефрижератор. Поэтому, когда устраивалась в европейскую компанию, честно указывала, что кое-какой опыт у нее есть. Хотя и понимала: его все равно недостаточно.

— Работая первый год, хотела написать книгу: приключалось очень многое. Но самое главное — это незабываемые эмоции! Сейчас смешно вспоминать, а тогда было страшно... Например, когда ночью уперлась в 3,5-метровый мост и звонила в панике другу, чтобы он подсказал, как выехать.

Когда полдня ждала очереди под рампу, чтобы выгрузить мясо, а потом обнаружила, что потерялся ключ от рефрижератора, перевернула всю кабину и не нашла. Пришлось срезать замок. А потом вечером были слезы и самоедство: какая же я «косячная», эта работа явно не для меня. Смешно сейчас вспоминать, как наслушалась про вскрытие кабин во Франции, приехала на опасный, судя по отзывам, паркинг днем и решила никуда не выходить. Зашторилась, стянула двери ремнями и боялась даже в окно посмотреть, — смеется дальнобойщица. — Правда, меня хватило часа на два, потом вылезла из убежища и пошла изучать паркинг и заправку. Кстати, мне тогда очень понравились стоянки Франции. И сейчас это моя вторая любимая страна после Испании. Несмотря на действительно опасные моменты, от которых никто не застрахован.

— Вы поработали уже во всех европейских странах. И наверняка можете сравнить инфраструктуру в каждой из них. Где, по-вашему, лучшие условия для водителей-международников?

— На мой взгляд, лучшие паркинги для водителей — во Франции. Это большая территория, плавные изгибы заездов и выездов — все по фэншую! А еще здесь бесплатные души, кафе и рестораны, тренажеры. Из платных — наверное, это немецкие «автохофы», часто расположенные рядом с магазинами. В Испании и Италии лучшие паркинги — те, которые находятся у моря! А вот Словакия, Словения, Венгрия мне не по душе. Ни по паркингам, ни по дорогам...

— Зато я обожаю трассы Испании. Они хорошего качества, и там много легких серпантинов, по красоте, наверное, мало, каким другим уступающих. Есть и любимые магистрали… Например, во Франции — А75. Невероятно красивая дорога в горах. А вот ездить по Германии — сплошное мучение: одни пробки и ремонты. Ее лучше проскакивать ночью. Дороги Нидерландов построены на отличном уровне: машина по ним просто плывет, как по воде. А вот в Бельгии скачки еще те. Португалия, наверное, мой фаворит по дорогам: очень маленький трафик, ездить там — бесконечный релакс.

За годы своей работы белоруска сменила много тягачей. Среди них тоже есть фавориты.

— Ездила и на Volvo, и на DAF, и на Mercedes. Самым любимым стал «Актрос», потому что он наиболее удобный для водителя. Очень нравится его космическая приборная панель. Сильно люблю камеры вместо зеркал, но тут как повезет! Я заезжаю на работу на четыре месяца, и для меня в приоритете комфорт. Ведь на время это же мой дом, который я стараюсь сделать уютным. А то, что он под горку не так залетает, как Volvo, уже на второй план уходит…

— Тема штрафов тоже всегда очень интересная. Водители большегрузов из Европы нам называли много неожиданных причин, по которым можно получить взыскание. Расскажите, пожалуйста, про свой опыт.

— Первый мой штраф в размере 125 евро был в Германии за телефон в руке. После этого я купила держатель на лобовое стекло, сейчас очень осторожно беру гаджет в руки во время движения. При проверке все полицейские по-разному относятся, зависит от их настроения и поведения водителя. Я всегда улыбаюсь, разговариваю с ними. С итальянской и чешской полицией делаю селфи!

Всегда, конечно, начинаешь нервничать, когда рядом или перед тобой едет полиция. А если на электронном табло еще загорелось: «Follow me» — становится совсем печально... За одно и то же нарушение в Германии был штраф 120 евро, а в Чехии — всего 20. И от чего это зависит, я так и не поняла. Думаю, от их настроения в том числе. Но если не туда заехала или, как у меня был случай в Марселе, из-за низких мостов не смогла проехать к выгрузке, то ребята в погонах всегда помогут, выведут, пожелают хорошего дня и помашут рукой на прощание.

— А сколько дней длится ваша каденция?

— У нас можно ездить или два, или четыре месяца. Я езжу по четыре! Два месяца для меня очень мало: только вещи разложила — и уже собирать? Причем никогда не знаешь, куда поедешь по следующему заданию. Для меня это огромный плюс, потому что есть непредсказуемость. По одному и тому же маршруту мне было бы скучно ездить.

— Вы ведете свой блог, где у вас более 100 000 подписчиков. Узнают ли вас на дорогах? И чувствуется ли поддержка коллег?

— Блог стала вести практически сразу, как поехала. Начинала с фоток красивых мест — сперва забрасывала ими директ друзей, но осознала: хочу показать их сразу всем. Мне было интересно это, потом пошли видео. Поняла, что я интересна людям в кадре, — и понеслось! Ведение соцсетей не мешает основной работе, оно только приятно дополняет ее. Я уже настолько срослась с телефоном, что всегда что-то снимаю, монтирую, отвечаю подписчикам. Это уже какая-то заразная привычка, наверное.

— А доход приносит вам ваш блог?

— Прямого дохода от соцсетей у меня нет, я ведь ничего не продаю, эфиров не веду. Но это дает мне дополнительные возможности: меня знают, у меня берут интервью, людям интересно мое мнение! Узнают везде: на паркингах, на загрузках и выгрузках, на заправках, на нашей базе многие здороваются. Поэтому, когда я утром крадусь тихонько по паркингу умываться, единственное желание — не встретить подписчика! С одной стороны, приятно внимание сразу многих людей, а с другой — иногда так хочется побыть в тишине и скрыться от любопытных глаз.

— Меня часто узнают по табличке: «Vitebsk», поэтому иногда ее на паузах убираю, но люди находят меня и по номеру машины. А вообще, очень приятно, когда моргают фарами и аварийкой на дороге и сразу радостно пишут: «Я тебя только что видел!», хотят сделать селфи. Ощущаешь себя какой-то звездой, хотя я скромная на самом деле…

— Мужчины-коллеги часто выручают на дорогах?

— Всегда! Причем помогают, даже когда их не просишь. А если попросить, то всегда с радостью. Хотя один раз будила коллегу, чтобы помог лапы поднять на прицепе, их заклинило. Радости на его лице не было от слова «совсем», и я его прекрасно понимала. Но помог. На самом деле на паркинге почти никогда не бываю одна. Скорее, проблема — найти место и хоть куда-нибудь втиснуться. Бывает, машины настолько близко друг к другу стоят, что слышно, как сосед разговаривает по телефону. Так что одиночество на паркинге — это чудо.

— Давайте затронем тему дохода. Какая у вас зарплата? И про расходы свои расскажите в Европе…

— Ну, как и многие, я зарабатываю примерно 80 евро в сутки. А вот расходы у меня огромные! Все потому, что я никогда не экономлю на себе. Только на кофе трачу не менее 100 евро в месяц. Не жалею денег на то, чтобы посмотреть какой-либо город. Это же ни с чем не сравнимое удовольствие — забраться на самую высокую точку в небольшом городишке и выпить там чашечку кофе или пообедать. Либо проделать долгий путь к океану, чтобы поужинать с бокалом вина на берегу...

Это эмоции, которые никогда не забудутся. И дело вовсе не в кофе (я могу приготовить его в машине, и будет дешево), а в незабываемой атмосфере, в необычной кружечке, в удовольствии, получаемом в тот момент... Ну и кофе с круассаном утром — залог хорошего настроения на весь день!

— Вы так вдохновенно рассказываете про свою работу… Но если бы вам пришлось уйти, чем бы стали заниматься?

— Сегодня я настолько люблю эту профессию, что даже представить не могу себе нечто другое! Но в жизни периодически что-то всегда меняется, зарекаться нельзя. Может, когда-нибудь я устану от грузовиков или потеряю интерес. Или меня привлечет иная сфера. На самом деле, неважно, чем заниматься, главное — любить свою работу. И если моя любовь перетечет из дальнобоя во что-то другое, то я последую за ней.