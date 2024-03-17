The Times: Министр обороны Британии внезапно отменил визит в Одессу 1 17.03.2024, 13:59

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Грант Шаппс

Стала известна причина.

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс отменил визит в Одессу во время поездки в Украину в начале марта, поскольку ему поступила информация об угрозе ракетных ударов по городу со стороны России, пишет The Sunday Times.

Данные о готовящемся ударе предоставила британская разведка, которая утверждала, что Москве стало известно о деталях поездки делегации во главе с Шаппсом. При этом часть трехдневного визита министра в Украину была тщательно засекречена. В частности, журналистам, которым разрешили сопровождать Шапсса, пришлось оставить всю технику в Великобритании и перейти на одноразовые мобильные телефоны.

Еще во время полета в Польшу, откуда Шапсс должен был ночью отправиться в Киев на поезде, пришла новость об ударе по Одессе, который был нанесен, когда в городе проходила встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса. После этого уровень безопасности британского министра повысился с существенного до критического.

Несмотря на это, Шапсс и начальник генштаба Великобритании Тони Радакин собирались вместе с остальной делегацией и журналистами отправиться в Одессу, как это было запланировано ранее. Но после встречи с Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками в Киеве министра предупредили, что Россия узнала о его планах и может готовить удар.

«[Президент РФ Владимир] Путин показал себя безрассудным и неосторожным. <…> Он был опасно близок к убийству двух западных лидеров и не имеет значения, было ли это сделано намеренно или случайно», — сказал Шапсс по поводу ракетного удара во время переговоров Зеленского и Мицотакис.

Этот инцидент произошел 6 марта. Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар по ангару с безэкипажными катерами в промышленном портовом районе Одессы. В то же время греческий премьер Мицотакис рассказал, что в момент взрывов они вместе с Зеленским осматривали городской порт и не успели уйти в укрытие. По его словам, взрывы прозвучали очень близко. Это было «впечатляющим опытом», признал греческий премьер.