Идет «Габриель»: белорусов предупредили об арктическом холоде 17.03.2024, 14:06

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Какой город неожиданно станет самым снежным в середине марта?

Синоптики предупредили белорусов о том, что в ближайшие дни над территорией страны установится «довольно необычная атмосферная циркуляция»: с одной стороны Беларусь накроет относительно теплая и влажная воздушная масса, с другой — арктический холод. Узнали, какой регион неожиданно станет станет «самым холодным и снежным» в середине марта.

О приближении к Беларуси балтийского циклона «Габриель» жителей страны предупредили специалисты телеграм-канала «Надвор’е». По их данным, смещаясь с территории Балтики, он в ближайшие сутки будет терять свою активность «по траектории ныряющего циклона».

«Завтра его центр окажется вблизи Витебска, а в понедельник он сместится на северо-восток Украины. И ему там понравится. Он станет малоподвижным и получит поддержку от влажных и теплых воздушных масс с Черного моря», — пояснили авторы канала.

Синоптики предупредили белорусов об арктическом холоде. Какой город неожиданно станет самым снежным в середине марта?

В результате в понедельник, 18 марта, над Беларусью, по словам экспертов, установится «довольно необычная атмосферная циркуляция»: восток и юго-восток страны окажется под влиянием «относительно теплой и влажной воздушной массы», которая придет с востока Украины, а на запад и юго-запад Беларуси «в тыловую западную часть вихря устремится арктический холод с севера».

Как следствие этого традиционно самый теплый областной центр Беларуси — Брест — в начале следующей недели превратится, по словам авторов телеграм-канала, в «самый холодный и снежный город» страны.

«В понедельник ночью 0-1°С, временами снег, может образоваться даже временный снежный покров, местами на дорогах гололедица. Днем также прохладно, температура может не превысить +1.. +3°С и пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега», — предупредили специалисты.

Отметим, что в ночь на понедельник, 18 марта, и на утро синоптики объявили желтый уровень опасности из-за гололедицы на отдельных участках дорог страны. Это потенциально опасное погодное явление в ближайшие 24 часа ожидается на территории четырех областей страны:

Минской,

Витебской,

Гродненской,

Брестской.

Синоптики предупредили белорусов об арктическом холоде. Какой город неожиданно станет самым снежным в середине марта?

Какую погоду ждать белорусам с 18 по 24 марта?

Похожий прогноз озвучили в Белгидрометцентре. По их данным, в ближайшие три дня ночью температура воздуха по стране может опускаться до -3°С, а днем будет колебаться в диапазоне +3..+9°С (в среду, 20 марта — до +11°С). Не исключили синоптики Белгидрометцентра и вероятности мокрого снега, слабых тумана и гололеда.

Не обнадеживаться первыми лучам весеннего солнца белорусам рекомендовал и синоптик Дмитрий Рябов в эфире телеканала ОНТ. Согласно его прогнозу, погода на предстоящей неделе будет неустойчивой, прохладной, преимущественно пасмурной, с дождями, мокрым снегом и порывистым ветром. Сильных холодных вторжений синоптик не спрогнозировал.

По словам Рябова, в середине недели по периферии республики могут начать поступать влажные неустойчивые воздушные массы, которые принесут лишь дополнительные осадки, а температура останется в диапазоне -2°C..+3°C ночью и +3°C..+6°C днем.

Такую же картину — как по осадкам, так и по температурному фону — Рябов спрогнозировал и на вторую половину недели, а следующие выходные пообещал дождливые, с туманами и температурой от 0°C до +5°C по ночам и от +3°C до +6°C днем.