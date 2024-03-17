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Добровольцы показали, как освобождали поселок Горьковский в Белгородской области

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  • 17.03.2024, 14:13
  • 4,528
Добровольцы показали, как освобождали поселок Горьковский в Белгородской области

Флаги над администрацией уже заменили.

Сегодня появилась информация о том, что «Сибирский батальон», который вместе с Легионом «Свобода России» и «Российским добровольческим корпусом», участвует в рейде в приграничных регионах РФ, освободил поселок Горьковский в Белгородской области.

Бойцы Легиона «Свобода России» показали видео освобождения поселка и рассказали о подробностях операции.

«Поселок Горьковский, Белгородской области — под контролем российских освободительных сил.

Отличная совместная работа РОС с ичкерийскими добровольцами!», — говорится в сообщении Легиона «Свобода России».

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