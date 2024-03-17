Добровольцы показали, как освобождали поселок Горьковский в Белгородской области

Добровольцы показали, как освобождали поселок Горьковский в Белгородской области1
- 17.03.2024, 14:13
- 4,528
Флаги над администрацией уже заменили.
Сегодня появилась информация о том, что «Сибирский батальон», который вместе с Легионом «Свобода России» и «Российским добровольческим корпусом», участвует в рейде в приграничных регионах РФ, освободил поселок Горьковский в Белгородской области.
Бойцы Легиона «Свобода России» показали видео освобождения поселка и рассказали о подробностях операции.
«Поселок Горьковский, Белгородской области — под контролем российских освободительных сил.
Отличная совместная работа РОС с ичкерийскими добровольцами!», — говорится в сообщении Легиона «Свобода России».