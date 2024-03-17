«Выкопайте новое море» 17.03.2024, 14:37

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На пляж под Минском на Масленицу выстроилась огромная очередь из авто.

В субботу, 16 марта, жители Минска и района массово рванули на Заславское водохранилище, получившее в народе название «Минское море». Видео огромной очереди из авто, ведущей к одному из пляжей в районе агрогородка поделился пользователь соцсети TikTok, который публикует видео под ником TravelBlogTV.

«Смотрите, сколько машин едут на пляж. Вот эти все машины едут туда — здесь уже практически нету места», — прокомментировал автор видео, демонстрируя вереницу машин, которые двигались по направлению к пляжу по дороге, сплошь уставленной припаркованными авто.

В комментариях, которых под видео уже набралось больше полусотни, некоторые зрители, удивляясь такому наплыву желающих выбраться на природу, воспользовавшись хорошей погодой, предложили минчанам альтернативные места для гуляний на Масленицу, которую в эти выходные отмечают в Беларуси. Кто-то предложил прогуляться в городской парк или зоопарк, где к празднику также организовали развлекательную программу, кто-то — нажарить блинов прямо на берегу реки Цна, которая протекает в пределах белорусской столицы.

Ряд комментаторов язвительно прошелся по самому Минскому морю — главному месту «паломничества» горожан в погожие деньки (ведь по сути — это самое доступное с точки зрения расстояния и инфраструктуры место отдыха на природе для минчан).

«Ржу не могу, пляж на болоте и еще не вбиться», — написал один из комментаторов.

«Выкопайте бедолагам минчанам новое море», — предложил другой участливый.

Были среди зрителей и те, кто посчитал, что для отдыха на пляже еще слишком холодно.