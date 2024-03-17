К белорусу, которого обвиняют в подрыве поездов на БАМе, не пускают адвоката 1 17.03.2024, 14:57

Сергей Еремеев

Он находится в Лефортово.

Сергей Еремеев, которого задержали в якобы подрыве поездов на БАМе, сейчас находится в СИЗО Лефортово в Москве. К нему не пускают адвоката, сообщает zerkalo.io.

Напомним, вечером 29 ноября на перегоне Итыкит — Окусикан во время движения по тоннелю на Байкало-Амурской магистрали загорелся вагон грузового поезда, в состав которого входила 41 цистерна с топливом, три с авиационным топливом и шесть вагонов с черным металлом.

Позже на этом же участке произошел второй подрыв грузового поезда, который двигался по объездному пути. В результате четыре цистерны с топливом сгорели, еще две получили повреждения. Топливо разлилось на площади 150 квадратных метров.

Взрывы поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицировали как теракт.

7 декабря ФСБ России сообщила о задержании в Омске подозреваемого в теракте гражданина Беларуси, который «дал признательные показания о работе под контролем украинских спецслужб».

На суде стало известно, что мужчину зовут Сергей Еремеев, ему 52 года, и он из Беларуси. Он работает как индивидуальный предприниматель, имеет двух малолетних детей, ранее судим не был. В России у него нет постоянного места регистрации. В Беларуси Еремеев работал на «Нафтане» и участвовал в забастовке.