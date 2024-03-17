Изумительная ретро-закуска: готовить одну минуту, а разметают со стола за 10 секунд 17.03.2024, 15:12

1,724

Рецепт подойдет для любого праздника.

Сайт glavred.info рассказал, как готовить очень вкусную и невероятно быструю закуску, которую обожали в СССР. Красивые бутерброды и корзиночки с ароматной намазкой не оставят вас равнодушными. Такие бутеброды со шпротами разметают моментально.

Такой рецепт подойдет и для праздничного стола.

Быстрая намазка со шпротами - рецепт

Вам понадобится:

Черный хлеб - 6 кусочков

Плавленый сыр - 2 шт

Маринованные огурцы - 3 шт

Чеснок - 1 зубчик

Шпроты - 1 банка

Укроп - 3 веточки

В чашу блендера отправить 2 плавленых сырка.

Порезать на кубики огурцы, и также отправить в блендер.

Если любите чеснок, можно его добавить сразу в блендер или позже натереть черный хлеб 1 зубчиком чеснока.

Взбить в блендере плавленый сыр, огурцы и укроп.

Кусочки черного хлеба обжарить на сковороде, порезать на треугольники или кружочки.

Обильно смазать полученной намазкой гренки из черного хлеба.

Каждый кусочек украсить шпротом, веточкой укропа

Такой рецепт стоит обязательно попробовать. Такие бутерброды просто обожали в СССР.