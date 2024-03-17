Дерипаска обвинил Кремль во «вредительстве» 17.03.2024, 15:20

Олег Дерипаска

Миллиардер назвал действия властей РФ «непорядочными и недальновидными».

Российские власти поступают недальновидно и наносят вред экономике, выталкивая из страны иностранные компании, заявил миллиардер Олег Дерипаска.

«Подталкивать зарубежные компании к продаже своих российских активов — непорядочно, недальновидно и крайне вредно для экономики — не только мировой, но и российской», — сказал Дерипаска (его слова журналу Forbes передал представитель бизнесмена).

По мнению предпринимателя, важно, чтобы те немногие западные инвесторы, которые еще работают в России, остались собственниками своих предприятий и «смогли пережить эти трудные времена».

После начала войны в Украине в феврале 2022 года многие иностранные компании объявили о намерении уйти из России. Российское правительство создало специальную комиссию, которая одобряет сделки по продаже активов компаний в стране. При этом они должны продаваться с дисконтом не менее 50% от стоимости, определенной в ходе независимой оценки.

Кроме того, компания должна заплатить в бюджет России «добровольный» взнос: не менее 5% от рыночной стоимости активов, если дисконт при продаже не превышает 90%, и 10% от рыночной стоимости, если дисконт составил более 90%. Обычно этот взнос выплачивает покупатель активов.

Некоторые компании сталкиваются с требованием предоставить дополнительные скидки при продаже активов, писал в августе 2023 года Reuters. По данным агентства, правительственная комиссия «разворачивает» некоторые сделки, объясняя это тем, что оценка стоимости должна быть на 20–30% ниже.

Согласно оценке The New York Times, убытки западных компаний после решения об уходе из России составили $103 млрд. При этом только в 2023 году бюджет России получил около $1,25 млрд из-за постоянно растущих налогов от продажи иностранного бизнеса в стране. В результате многие компании продолжают оставаться в России, поскольку не хотят терять деньги, которые они вложили в развитие локального бизнеса.

В то же время покупатели активов зарубежных компаний становятся «новой когортой российской бизнес-элиты», писал Bloomberg. Агентство утверждало, что покупатели активов ушедших из России компаний не входят в число самых богатых людей страны, а большинство из них малоизвестны за ее пределами.

По данным аналитического агентства AK&M, в 2022 году и первой половине 2023-го зарубежные компании продали бизнес в России на сумму свыше $21 млрд.