Шойгу сдается без боя Телеграм-канал «День опричника»

17.03.2024, 15:50

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Теперь в России точно заживут.

Что бы в России без Сергея Шойгу делали?

Главнокомандующий сегодня лично прикатил в Севастополь на встречу с начальником штаба Черноморского флота Сергеем Пинчуком, который после отставки Виктора Соколова исполняет обязанности командующего флотом.

Командный пункт по-прежнему базируется здесь, тогда как сам флот (или что от него осталось) бросил боевые дежурства у Крыма и был уведен в безопасное место после неоднократного потопления ВСУ катеров и кораблей.

Но теперь-то министр обороны России взял ситуацию с флотом под личный контроль, насупил брови и раздал «ценные» а, главное, весьма «своевременные» указания — «повысить живучесть судов, установить дополнительные средства для поражения дронов противника», в том числе крупнокалиберные пулеметы. А кроме того приказал денно и нощно тренировать личный состав на отражение атак. Теперь точно заживем, выстоим.

Как шутят коллеги, к концу года Шойгу, вероятно, доедет до оставшегося российского НПЗ на периферии страны и поручит повысить его оборонительную способность.

Центр, видимо, решили «сдать без боя». Сегодня БПЛА беспрепятственно долетел в Домодедово и рухнул точно в склад горючих материалов. Ни один ПВО рядом на него не сработал. Запасы топлива не взорвались по счастливой случайности.

Телеграм-канал «День опричника»