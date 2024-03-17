The Telegraph: Макрон превратился в «ястреба» не случайно 4 17.03.2024, 16:01

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Есть несколько причин.

Неожиданное превращение французского президента Эммануэля Макрона из «голубя» в «ястреба» в вопросах поддержки Украины отражает его желание стать лидером западного мира на фоне нерешительности других стран. Об этом пишет британское издание The Telegraph на основе многих интервью с инсайдерами в окружении Макрона и Олафа Шольца.

Отмечается, что Германия и США неоднократно упрекали Париж за недостаточный масштаб военной помощи Украине, что изрядно задевало французов. Кроме того, Германия возглавила общеевропейский проект создания сплошной противоракетной обороны над ЕС. И это французам тоже показалось посягательством на их статус доминирующей военной силы в Европе.