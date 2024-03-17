В Могилеве мужчина возил сумки с наличностью 17.03.2024, 16:13

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Его задержали.

Сотрудники Могилевского УВД задержали 28-летнего иностранца (национальность его не указывают, лишь сообщают, что это «житель соседней страны»). Мужчина специально приехал в Могилев, чтобы забирать у курьеров сумки с деньгами, которые у пенсионеров выманивали мошенники, и переводить средства на специальный счет.

— Задержали фигуранта после получения очередной посылки от 86-летней могилевчанки, — отмечает МВД. — Пенсионерке сообщили, что ее дочь якобы стала виновницей ДТП. По указанию аферистов женщина передала курьеру сумку с почти десятью тысячами рублей в эквиваленте. Злоумышленник не успел никуда перевести деньги, их вернут потерпевшей. Также установлено, что накануне он совершил аналогичное преступление в Бобруйске, забрав у 84-летней женщины более 35 тысяч рублей в разной валюте.

— Приехал в Республику Беларусь, чтобы перевезти деньги, полученные незаконным путем, — рассказал на видео мужчина. — В содеянном раскаиваюсь, перевез в районе десяти тысяч белорусских рублей и восьми тысяч долларов.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело за мошенничество.