The Observer: Путин потратил на искусственную любовь к себе $1,2 млрд 17.03.2024, 16:21

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Увеличение расходов на государственную пропаганду достигло максимума.

Российские власти, пытаясь получить необходимый результат на выборах, потратили примерно 1,2 миллиарда долларов США. Эти деньги направлены по официальной версии властей РФ на «управление информацией», которое обозреватели The Observer расшифровывают как ложь и пропаганду, фальсификацию голосов в оккупированной части Украины и проведение общенациональной кампании с минимальным противодействием оппонентов. Искусственная любовь к главе России, пожалуй, очень необходима Кремлю, который обычно очень скуп на любые другие чем война, расходы.

«Щередное государственное финансирование, включая 20-кратное увеличение расходов на интернет-проекты, платформы и медиа, имеет одну цель — продвижение Путина», - отмечает британское издание.

Путинизм можно рассматривать как интересное явление, если бы это не было зловещей стратегией, которая приводит к трагическим последствиям. Более того – глава России, несмотря на имеющуюся у него неограниченную власть, пытается получить от своих подчиненных нечто то, что имели кремлевские руководители времен Сталина: “Не довольствуясь абсолютной властью, лидер нуждается в любви и обожествлении. Он требует легитимности, предоставленной народным голосованием, но ненавидит неопределенность свободного демократического процесса. Он якобы прислушивается к проблемам людей как во время марафонских телефонных разговоров и встреч, но слышит лишь то, что хочет услышать: положительное подтверждение своего всезнания”.

Обозреватели называют «выборы в России» пародией на избирательный процесс и говорят, что эта история запомнится прежде всего «цинично-методическим способом, в который Путин и его окружение украли право людей свободно выбирать лидера России».

Эти псевдовыборы, возможно, оставят в истории упоминание исключительно потому, что именно сейчас раздавались угрозы из Кремля развязать ядерную войну, которая уничтожит человечество и жестокость, с которой молотками забивали одного из сторонников оппозиции в Литве.

«В конце концов, насилие, а не голосование, удерживает Путина у власти. Но это не может поддерживать его бесконечно долго», – заключают авторы публикации.

В России, в первый день «выборов» президента Владимира Путина. К слову, последнего с «победой» уже саркастически поздравил глава Евросовета Шарль Мишель, хотя подсчет голосов начнут после закрытия участков 17 марта.

Российские телеграмма-каналы сообщают, что в Москве россиянка пыталась сжечь будку для голосования. Пожилая женщина облила ее легковоспламеняющимся веществом, подожгла, а после этого достала телефон, чтобы снять результат. Теперь ей грозит до пяти лет заключения по уголовному делу о препятствовании выборам.