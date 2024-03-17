Шанс есть Игорь Эйдман

17.03.2024, 16:41

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Игорь Эйдман

Окружение Путина должно понимать, что шеф тронулся умом.

Программа нового срока Путина – глобальная катастрофа.

Из новостей: «Согласно анализу спецслужб Германии, Россия готовится к масштабному конфликту с Западом, на что указывает реорганизация российской армии, передвижение войск и размещение ракет на западе страны, а также наращивание российского производства вооружений».

Уже нельзя исключать, что «Россия нападет по крайней мере на часть территории НАТО "с 2026 года", например, в странах Балтии или Финляндии», цитирует отчет Business Insider.

Шесть лет назад, когда готовилось очередное выдвижение Путина, я написал, что программа нового его президентского срока – это большая война. Все оказалось именно так. Он эту программу буквально исполнил.

Программа его очередного президентского срока, который должен начаться после «выборов», – глобальная катастрофа. Путин реально готовится к войне с Западом. Если его физически не устранят в обозримом будущем, он и эту программу реализует.

Однако шанс есть. Его окружение должно понимать, что шеф тронулся умом и ведет дело к катастрофе, в которой сгорят их жизни, дети, капиталы. Не для того они так вдохновенно воровали, обеспечивая своих потомков на многие поколения вперед, чтобы все превратилось в прах в течение нескольких минут. Устранение Путина для них – единственный шанс на спасение.

Игорь Эйдман, Facebook