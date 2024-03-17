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Посол Грызлов заявил об угрозе минирования Генконсульства РФ в Бресте

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  • 17.03.2024, 16:45
  • 1,706
Посол Грызлов заявил об угрозе минирования Генконсульства РФ в Бресте
Борис Грызлов

Подробности.

Посол России в Беларуси Борис Грызлов сообщил о том, что поступила угроза о минировании Генерального консульства РФ в Бресте.

В частности, представитель российской дипломатии обратил внимание на то, что президентские «выборы» в России проходят в сложной обстановке.

- Озлобленная свора злопыхателей из недружественных стран пытается сорвать выборы, дестабилизировать обстановку, - рассказал он.

При этом Грызлов сообщил о поступающих угрозах по телефону и сообщениях о минировании. И рассказал, что поступало сообщение о якобы минировании Генконсульства в Бресте.

- Такое сообщение пришло в здание брестского Генерального консульства, - заметил он.

При этом посол уточнил, что сообщение о минировании оказалось ложным и не сказалось на ходе голосования.

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