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Россияне вышли на «Полдень против Путина»

  • 17.03.2024, 17:01
Россияне вышли на «Полдень против Путина»

Акция завершилась без протестов.

17 марта — заключительный день голосования на «президентских выборах» в России. Россияне внутри страны и за границей вышли на акцию «Полдень против Путина» — суть которой в том, чтоб прийти на избирательные участки в 12:00 по местному времени.

Идея акции принадлежит экс-депутату Законодательного собрания Петербурга Максиму Резнику, который сейчас находится в эмиграции в Литве. Акцию поддержали многие оппозиционные политики, в том числе Алексей Навальный незадолго до своей смерти в феврале этого года.

По мнению российской оппозиции, противники режима Путина, придя одновременно к избирательным участкам, смогли встретиться с единомышленниками и увидеть, что они не одни.

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