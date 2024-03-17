В Варшаве состоялась выставка «Фотографии белорусских политзаключенных» 17.03.2024, 17:08

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Фотофакт.

Эта выставка была организована, чтобы задокументировать истории политзаключенных. Несмотря на то, что режим пытается вычеркнуть аресты с истории Беларуси, правозащитники собирают данные и публикуют их.

Фотовыставка и встреча с бывшими политзаключенными Беларуси прошла в центре «Свободная Беларусь». Где были представлены фото с гомельской женской колонии, с «Витьбы».

Бывшие политзаключенные Мария Бобович, Алана Гебрэмарыям, Александр Антанюк, Петр Марчанка, Максим Пучинский, Дарья Кароль рассказали о фотосъемке в тюрьме.

«За каждым фото скрывается жизненная история, в которой Лукашенко сыграл привычную себе роль диктатора. Преследования и аресты активных граждан Беларуси, по указке самопровозглашенного «пересидента», к сожалению, продолжаются», - пишет телеграм-канал «Баста!».