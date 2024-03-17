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Орки скукожились

  • Александр Невзоров
  • 17.03.2024, 18:24
  • 1,050
Орки скукожились
Александр Невзоров

Последнее время у оккупантов наблюдался «провал мотивации».

Последнее время у русских орков наблюдался «провал мотивации»; они перестали понимать, за что умирают. В окопах и грязных норках красть нечего, насиловать некого.

Невозможность спереть унитаз или брошку лишает войну всякого смысла и отключает «желание подвига». В бредни про «родину» никто на фронте не верит. Над идейными одиночками ржут. Орки скукожились.

Отдав на разграбление руины Авдеевки, Путин аккуратно напомнил своей орде, что «служение отечеству» – это реальная возможность насиловать, грабить и мародерничать.

Музыкой авдеевских развалин стал хруст унитазов, грохот мебели и шелест запаковки украинского добра. Вот под такую музыку орки готовы вальсировать и дальше.

Грабеж скромного быта Авдеевки напомнил уродам о том, сколько еще радостей их ожидает в дымящихся, окровавленных городах.

Александр Невзоров, telegram

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