Орки скукожились
- Александр Невзоров
- 17.03.2024, 18:24
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Последнее время у оккупантов наблюдался «провал мотивации».
Последнее время у русских орков наблюдался «провал мотивации»; они перестали понимать, за что умирают. В окопах и грязных норках красть нечего, насиловать некого.
Невозможность спереть унитаз или брошку лишает войну всякого смысла и отключает «желание подвига». В бредни про «родину» никто на фронте не верит. Над идейными одиночками ржут. Орки скукожились.
Отдав на разграбление руины Авдеевки, Путин аккуратно напомнил своей орде, что «служение отечеству» – это реальная возможность насиловать, грабить и мародерничать.
Музыкой авдеевских развалин стал хруст унитазов, грохот мебели и шелест запаковки украинского добра. Вот под такую музыку орки готовы вальсировать и дальше.
Грабеж скромного быта Авдеевки напомнил уродам о том, сколько еще радостей их ожидает в дымящихся, окровавленных городах.
Александр Невзоров, telegram