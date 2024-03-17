В Молодечно задержали экс-политзаключенного 5 17.03.2024, 18:55

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Павел Песков

Он пошел отмечаться в РУВД и оказался за решеткой.

В Молодечно 17 марта задержали экс-политзаключенного Павла Пескова. Как пишет правозащитный центр «Вясна», он пошел отмечаться в РУВД и не вернулся.

По информации правозащитников, это уже второй арест экс-политзаключенного после освобождения. Совсем недавно Павел уже отбывал пять суток по аналогичному обвинению.

Павел Песков — первый белорус, осужденный на уголовный срок за события 2020 года. Его обвинил в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел применением насилия (ч. 2 ст. 363 УК) на акции 19 июня 2020 года в Молодечно. По решению суда мужчину приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии. Позже срок лишения свободы увеличили на год, осудив Павла за «злостное неповиновение требованиям администрации колонии». В феврале 2024 года стало известно, что Песков полностью отбыл срок и вышел на свободу.