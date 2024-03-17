Пенсионерка взорвала избирательный участок в Перми 17.03.2024, 20:00

2,484

В период выборов в РФ произошло не менее 20 попыток поджечь урны для голосования.

Пожилая женщина взорвала петарду на избирательном участке в Перми, ей оторвало руку, сообщает Baza.

Инцидент произошел на участке в Пермском городском дворце культуры имени Солдатова. 64-летняя женщина взорвала в туалете петарду, ее госпитализировали. Из здания эвакуировали 50 человек.

Как сообщают очевидцы, перед взрывом пенсионерка разговорила по телефону, предварительно она могла стать жертвой мошенников. Охранник участка проверил содержимое сумки женщины, но не нашел ничего запрещенного, правоохранители выясняют, как пенсионерка смогла принести петарду.

В период выборов в России произошло не менее 20 попыток поджечь урны для голосования или залить их красящим веществом. Инциденты происходили по всей России.

Всех, кто пытался поджечь участок или испортить бюллетени зеленкой, задержали на месте. После подобных инцидентов следственные органы заводят дела по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав). Задержанным грозит до четырех лет лишения свободы.