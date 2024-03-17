В Испании жена отсудила у мужа почти $100 тысяч компенсации за 26 лет домашней работы 29 17.03.2024, 20:25

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Подобные гражданские дела в последнее время не редкость.

Жительница испанского города Понтеведра отсудила у бывшего мужа 88 тысяч евро компенсации за 26 лет домашней работы, пишет местное издание Larazon.es.

Пара расписалась в 1996 году, а в 2022 году супруги решили расстаться. В своем иске 58-летняя женщина указала, что за все время семейной жизни она работала в общей сложности 205 дней. Всю себя она посвящала воспитанию дочери и заботам по дому. Истица настаивала, что семейные дела не позволили ей заняться своей карьерой, из-за чего теперь она может рассчитывать лишь на минимальную пенсию.

Суд поддержал требование женщины. Изначально ей присудили компенсацию в 120 тысяч евро. Такое решение не устроило ни истицу, ни ответчика. Женщина требовала выплатить ей 183 тысячи евро, а бывший супруг просил сократить выплату до 60 тысяч евро. В итоге апелляционный суд обязал бывшего супруга выплатить истице 88 тысяч евро.

Подобные гражданские дела в последнее время не редкость. В прошлом году другой испанский суд обязал мужчину выплатить своей экс-супруге 204 тысячи евро компенсации за 25 лет домашней работы. В 2021 году гражданину Португалии предписали перечислить бывшей жене 72 тысячи евро компенсации за 30 лет заботы о домашнем очаге.