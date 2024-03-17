Украинские военные отбили штурм оккупантов под Марьинкой 17.03.2024, 20:37

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Минус два вражеских танка и три БМП.

Очередная попытка штурма позиций 46 отдельной аэромобильной бригады стала ужасом для оккупантов, украинские бойцы метким огнем уничтожили российскую технику.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШИ ВС Украины.

«Два вражеских танка и три БМП уничтожены сегодня в окрестностях Марьинки точными ударами подразделений артиллерии, беспилотных авиационных комплексов и противотанковых ракетных комплексов нашей бригады», - сообщили украинские бойцы.

Военные заявили, что этими умелыми действиями украинские десантники во взаимодействии с дружественными подразделениями в общей зоне ответственности в очередной раз доказали, что не стоит осквернять украинскую землю.