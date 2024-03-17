В пунктах пропуска на въезд в ЕС снова собрались огромные очереди из легковушек 17.03.2024, 21:02

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Почти 700 авто.

Почти 700 легковушек простаивают в пунктах пропуска на выезд из Беларуси в страны Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

По данным на 20.00 17 марта, выезда из страны ожидают 685 легковых автомобилей и 3385 фур.

На польском направлении в пункте пропуска «Брест» простаивает 370 авто и 23 автобуса, в «Козловичах» — 300 большегрузов.

Выезда в Литву ожидают 250 легковушек (130 — в «Беняконях» и 120 — в «Каменном логе»), а также 2350 фур (1200 — в «Беняконях» и 1150 — в «Каменном логе»). Как сообщают пользователи приграничных телеграм-чатов, время ожидания в очереди для выезда в литовском направлении составляет более 10 часов.

На латвийском направлении в «Григоровщине» стоят 65 легковых авто и 735 грузовиков.