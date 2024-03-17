Буданов о российских добровольцах, воюющих против Путина: Борьба переходит в новую фазу 1 17.03.2024, 21:32

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Кирилл Буданов

Россия начинает пробуждаться.

17 марта начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов на Форуме поддержки российских добровольцев, выступающих против президента РФ Владимира Путина, заявил, что они ведут «справедливую борьбу за новую Россию». Текст его выступления опубликован на платформе Telegraph.

В Форуме поддержки российских добровольцев принимали участие оппозиционные российские политики и общественные деятели, волонтеры и меценаты, а также сами представители российских добровольческих формирований, сообщили они изданию «Гордон».

«Российские добровольческие формирования – это подразделения россиян, которые действуют в кооперации с нами, но действуют автономно. [...] В зримом будущем оппозиционных организаций будет только больше, ибо Россия начинает пробуждаться. В сотрудничестве с оппозиционными политиками, вы ведете справедливую борьбу за новую Россию, которая освободится от мрака тоталитаризма и самоизоляционизма, в который всех россиян бросил фашистский режим Путина – режим архаики, упадка, старческих установок, основанных на болезненной ущемленности личности», – сказал Буданов.

По его словам, ограниченная военная операция, которую проводят российские добровольцы в Белгородской и Курской областях РФ – «только начало пути в борьбе за родную страну».

«Она ставила себе за цель оттягивание резервов путинской армии с украинского фронта; дискредитацию избирательного процесса в РФ, который многие организации признают нелегитимными и призыв к мировой общественности не признавать Путина легитимным президентом РФ, а также пробудить сознание россиян. Во время этой военной операции берутся под контроль ряд приграничных населенных пунктов, а также наносятся удары исключительно по военной инфраструктуре путинских войск», – объяснил начальник ГУР.

Он ответил на вопрос, что происходит на территории Белгородской и Курской областей 13-18 марта.

«Граждане РФ приняли решение освободить свою страну от старого человека и его приспешников, который узурпировал власть, незаконно изменил Конституцию и со своими приспешниками живет в альтернативной реальности. Война против путинского режима – это законное право граждан требовать справедливости и условий лучшей жизни для всей РФ, а не только для кооператива «Озеро». Выборы в России являются нелегитимными изначально. Путин неоднократно пошел на нарушение конституции и тем самым вскрыл ящик Пандоры», – подчеркнул Буданов.

Происходящее на выборах президента РФ он назвал «бунтом избирательных урн».

«Выборы уже можно признавать такими, чьи результаты как минимум невозможно посчитать. Путин понимает, что в глазах мировых лидеров, прежде всего КНР, он становится нестабильным правителем, который не может обеспечить порядок на выборах у себя в стране. Он показывает себя слабаком перед своим народом и своими элитами. Слабость – это то, чего он боится больше всего. То, что сейчас происходит в РФ, ослабляет режим вообще и Путина лично», – считает Буданов.

Он отметил, что эту слабость необходимо сделать «дополнительным оружием».

«Ваша борьба переходит в новую фазу и на вас теперь больше ответственности: ваш долг перед родной страной не только вести борьбу против фашистского режима, но и объединить все здравые оппозиционные силы в один мощный кулак и спасти страну от падения в пропасть. Я верю в вас, я верю в новую Россию, которую вам придется создать заново», – обратился к присутствовавшим на форуме россиянам начальник ГУР.