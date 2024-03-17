Православные христиане отмечают Прощеное воскресенье 17.03.2024, 21:53

Прощеное воскресенье — это последний день перед Великим постом.

В этот день необходимо примириться со всеми людьми, с которыми у вас есть ссоры, обиды и разногласия.

Сегодня во всех православных храмах совершается особый чин богослужения, во время которого верующие просят друг у друга прощения. Во время литургии священники читают отрывок из Евангелия со словами Иисуса Христа: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете <...>, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».

Прощеное воскресенье — это последний день перед Великим постом и также последний день Масленицы, когда разрешена скоромная пища — яйца и молочные продукты.