Белорус рассказал о том, как «поработал» у российского фермера 7 17.03.2024, 22:14

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Хотел заработать, а в итоге попал в рабство.

Белорус Вадим Железкий уехал на заработки в Россию, а оказался в трудовом плену в Свердловской области. Историю мужчины рассказал телеканал СТВ, передает «Зеркало».

Вадим Железкий ехал работать на пилораме в России за 25 тысяч российских рублей в месяц (около 884 беларусских рублей). По итогу белорусу было велено ухаживать за коровами.

— Вначале все устраивало: отношение, сам график нормальный был. Это было недолго, может, недели две. Начали придираться ко всему. Что-то не выполнил, где-то неправильно понял их, начинали ругать. В дальнейшем уже начали физические меры применять, — рассказал Вадим Железкий.

— Какие конкретно физические меры, что делали?

— Бить, избивать. Били нещадно, не жалели. Чем попало и куда попало.

За 10 месяцев белорус на руки не получил ни копейки. При этом мужчина подчеркнул, что его обеспечивали продуктами и жильем. Хотя есть здесь нюансы.

— Проживание было бесплатное, но больше похоже на заброшенный дом, сарай. Окна забиты целлофаном. Кто чем мог, тот тем и утеплял — на улице все-таки зима. На Урале зимы суровые, — объяснил мужчина.

Когда Вадим захотел разорвать так называемые трудовые отношения, получил отказ. Мол, найдем тебе замену, отпущу, а пока работай. Мужчина хотел сбежать, но с его слов, уральский фермер в тайне выкрал документы. Да и бежать куда?

— До ближайшего населенного пункта четыре километра. Кругом лес, а сколько того леса? Идти зимой в -40°С по лесу — тоже без вариантов, — объяснил Вадим Железкий.

Вернуться в Беларусь помогли российские волонтеры. После звонка Вадима, они вместе с полицией и местным телевидением нагрянули на территорию фермы.

Хозяин фермы Нвер Овсепян заявил, что белоруса никто насильно не удерживал. На требование выплатить зарплату — свел дебет с кредитом. По его подсчетам, все деньги ушли на алименты экс-жене Вадима, на еду, одежду и сигареты. В общем-то, должен еще остался.

— В российских СМИ фермер рассказывал журналистам, что у вас были проблемы с алкоголем, — уточнил у освобожденного белоруса сотрудник СТВ.

— Это полная ложь! Выпить можно было только по его согласию.

Историей белоруса, освобожденного из рабства, заинтересовался Следственный комитет России. В результате доследственная проверка закончилась возбуждением уголовного дела.

— Территориальным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 127 Уголовного кодекса Российской Федерации — незаконное лишение человека свободы, не связанной с его похищением. В настоящее время следователями СК по уголовному делу выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и закрепление доказательственной базы, — рассказал помощник руководителя СУ СК России по Свердловской области Максим Чалков.