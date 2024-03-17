Не менее 80 человек задержали по всей России на акции «Полдень против Путина» 3 17.03.2024, 22:28

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Задержания прошли в 21 российском городе.

Более 80 человек были задержаны полицией в 21 российском городе на избирательных участках в ходе акции «Полдень против Путина», сообщает «ОВД-инфо». По состоянию на 19:24 известно о 83 задержанных.

Больше всего человек задержали в Казани. Там в отделах полиции находятся 28 человек. Не менее 23 задержанных в Москве, среди которых семейная пара из-за шарфа с цитатой Оруэлла. Кроме того, дважды за день был задержан член УИК с правом решающего голоса Вячеслав Голиков.

В Санкт-Петербурге задержали активиста Виталия Иоффе, написавшего на бюллетене «Будьте вы все прокляты». Он был задержан у метро, куда вышел с одиночным пикетом. Кроме Иоффе, в Петербурге задержаны еще шесть человек.

В Братске после голосования был задержан и избит Александр Шохирев. Его супруга сообщила, что силовики угрожали отрезать палец мужчине, за то, что тот «не так проголосовал».

Два протокола по статье о «дискредитации» российской армии составили на наблюдателя от КПРФ Дамира Хисяметдинова. Он был задержан на избирательном участке в Саратовской области.

В подмосковной Коломне была задержана Карина Градусова вместе с полуторагодовалым ребенком из-за того, что тот нарисовал каракули на бюллетени. Ее отвезли домой, чтобы девушка могла оставить ребенка бабушке, а саму ее доставили в отдел полиции.

В Иркутске мужчина был задержан за вклейку в бюллетень фамилий политзаключенных —Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы.