Гендиректор «Антланта»: Продукции на складе предприятия больше, чем в прошлом году 17.03.2024, 23:03

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Запуск механизма параллельного импорта в РФ снизил спрос на белорусскую бытовую технику.

Продукции на складе «Атланта» скопилось больше, чем в прошлом году, но ситуация «пока что не катастрофическая». Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил генеральный директор ЗАО «Атлант» Дмитрий Харитончик.

— С одной стороны склад — это замороженные оборотные средства для предприятия, но с другой — возможность быстро нарастить объемы в случае необходимости. Для «Атланта» характерна сезонность. Она ярко выражена, поэтому склад предприятию объективно необходим. Вопрос именно в том, насколько он велик. Пока что я не оцениваю склад «Атланта» как катастрофу. Он с превышением к прошлом году, но это не критично в текущей ситуации, — заявил Дмитрий Харитончик.

Продукция «Атланта» ранее продавалась внутри страны и шла на экспорт в страны СНГ. Однако запуск механизма параллельного импорта в России снизил спрос на белорусскую бытовую технику. В итоге объемы продаж холодильников сократились на 20%, но при этом экспорт стиральных машин держится и растет.

— Серьезных падений в доле «Атлант» не допустил. Мы видим, что на рынке появилось много новых брендов — неизвестных и более дешевых. Здесь нужно посмотреть и с точки зрения снижения возможной себестоимости выпускаемой продукции, а также более активно выводить на рынок ту продукцию, которая дает большую маржинальность для предприятия. Доля продаваемых холодильников на территории Беларуси более высокая и составляет около 50%. Тем не менее, мы видим, что нам еще есть над чем поработать, — уверен гендиректор ЗАО «Атлант».