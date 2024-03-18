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Кирби: У ВСУ на Донбассе заканчиваются боеприпасы

  • 18.03.2024, 1:58
Кирби: У ВСУ на Донбассе заканчиваются боеприпасы
Джон Кирби

Они вынуждены отступать на вторую и третью линии обороны.

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что Украине срочно нужно продление военной помощи США, поскольку у украинских воинов заканчиваются боеприпасы.

Об этом он сказал в интервью ABC News.

По его словам, администрация Байдена ведет диалог со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном и его командой по ускорению одобрения помощи Украине.

Кирби подчеркнул, что время имеет значение.

«У них на Донбассе заканчиваются боеприпасы, и теперь они отступают на вторую и третью линии обороны, поскольку россияне продолжают пытаться продвинуться на запад. Им нужна поддержка, и она нам нужна сейчас», - отметил Кирби.

Советник Белого дома добавил, что выделение вооружений Украине не ставит под угрозу национальную безопасность США.

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