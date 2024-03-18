Министр обороны Испании: Баллистическая ракета из России может прекрасно долететь и до нас 18.03.2024, 4:34

Маргарита Роблес

Путин представляет огромную угрозу для соседних стран и международного сообщества.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что баллистическая ракета России может достичь ее страны. Об этом она сообщила в интервью La Vanguardia, цитирует ее El Mundo.

По ее словам, диктатор Владимир Путин представляет собой огромную угрозу для соседних стран и международного сообщества в целом.

«Сегодня баллистическая ракета может прекрасно достичь Испании из России. Иногда у меня возникает ощущение, что мы не осознаем опасность, которая существует в данный момент. И не только в Украине; также в секторе Газа и в Сахеле, где я очень пессимистично оцениваю ситуацию», — сказала Роблес.

Она отметила, что угроза для Европы «тотальная и абсолютная».

«Все, что вам нужно сделать, это послушать последние заявления Путина, в которых он говорит о возможности ядерной агрессии. Европа должна осознавать, что опасность очень близка, это не гипотеза, а реальная ситуация. Страны, граничащие с Россией, это очень хорошо понимают», — заявила глава ведомства.