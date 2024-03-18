Басист группы «Дзецюкі» в Польше сломал обе ноги 18.03.2024, 5:07

Андрей Петко

Что с ним случилось.

Басист группы «Дзецюкі» Андрей Петко в результате несчастного случая сломал обе ноги и теперь находится в больнице польского города Лодзь. Об этом сообщили в Instagram представители группы.

В комментарии изданию «Наша Ніва» представители группы рассказали, что Андрей во время прогулки по лесу поскользнулся и с крутого склона упал в ров. Его нашли без сознания местные жители, которые и вызвали скорую помощь. Теперь мужчина находится в больнице.

Происшествие случилось всего за неделю до концерта группы, приуроченного к Дню воли. Несмотря на отсутствие басиста, концерт состоится, заверил лидер группы Алесь Денисов. По его словам, пострадавшему Петко найдут замену.