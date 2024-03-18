«Путин — вор»: как международное сообщество отреагировало на «выборы» в России

«Путин — вор»: как международное сообщество отреагировало на «выборы» в России12
- 18.03.2024, 8:16
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Реакция не заставила себя ждать.
15-17 марта 2024 г. в России состоялись так называемые президентские выборы. По мнению международного сообщества, их нельзя считать законными, свободными и честными.
Несмотря на международное право, выборы были организованы в оккупированных Крыму и Севастополе, а также на территории оккупированной части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
МИД Польши осудил незаконное решение кремлевских властей о проведении выборов на временно оккупированных украинских территориях.
«Это вопиющее нарушение международного права и не может рассматриваться иначе, как очередная попытка взорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», – заявили в польском МИД.
Дипломаты также отметили, что Польша не признает организацию и результаты выборов на этих территориях. Россия должна понести ответственность за их организацию и проведение на украинских территориях
Осудили выборы также внешнедипломатические ведомства Германии и Великобритании.
Британский министр обороны Грант Шеппс вообще назвал Путина «вором».
А федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не будет приветствовать президента РФ с переизбранием, хотя в 2018 году через 4 года после аннексии Крыма направил кремлевскому лидеру поздравительное письмо.