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«Путин — вор»: как международное сообщество отреагировало на «выборы» в России

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  • 18.03.2024, 8:16
  • 17,216
«Путин — вор»: как международное сообщество отреагировало на «выборы» в России

Реакция не заставила себя ждать.

15-17 марта 2024 г. в России состоялись так называемые президентские выборы. По мнению международного сообщества, их нельзя считать законными, свободными и честными.

Несмотря на международное право, выборы были организованы в оккупированных Крыму и Севастополе, а также на территории оккупированной части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

МИД Польши осудил незаконное решение кремлевских властей о проведении выборов на временно оккупированных украинских территориях.

«Это вопиющее нарушение международного права и не может рассматриваться иначе, как очередная попытка взорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины», – заявили в польском МИД.

Дипломаты также отметили, что Польша не признает организацию и результаты выборов на этих территориях. Россия должна понести ответственность за их организацию и проведение на украинских территориях

Осудили выборы также внешнедипломатические ведомства Германии и Великобритании.

Британский министр обороны Грант Шеппс вообще назвал Путина «вором».

А федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что не будет приветствовать президента РФ с переизбранием, хотя в 2018 году через 4 года после аннексии Крыма направил кремлевскому лидеру поздравительное письмо.

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