В минском театре весь зал пел «Перемен» 6 18.03.2024, 8:25

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Протестная песня зазвучала в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.

Симфонический оркестр Воронежского концертного зала 15 и 16 марта выступал в Белорусском государственном академическом музыкальном театре с концертом «Антология русского рока». Одна из композиций вызвала повышенный интерес у интернет-публики.

Речь идет о песне «Перемен» группы «Кино», которая стала символом массовых протестов в 2020 году. Весь зал пел гимн белорусской революции.