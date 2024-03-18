В минском театре весь зал пел «Перемен»6
- 18.03.2024, 8:25
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Протестная песня зазвучала в Белорусском государственном академическом музыкальном театре.
Симфонический оркестр Воронежского концертного зала 15 и 16 марта выступал в Белорусском государственном академическом музыкальном театре с концертом «Антология русского рока». Одна из композиций вызвала повышенный интерес у интернет-публики.
Речь идет о песне «Перемен» группы «Кино», которая стала символом массовых протестов в 2020 году. Весь зал пел гимн белорусской революции.